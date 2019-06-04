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  3. 04 Haziran 2019 10:46

Şarkıcı Alpay’a terör soruşturması

Şarkıcı Alpay konser sırasında, "Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen insanlara gelsin" dedi. Seyircinin ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı Alpay’a terör soruşturması
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Şarkıcı Alpay, müzik kariyerinin 50'nci yılını 22 Mart'ta Zorlu PSM'de verdiği konserle kutladı. Konser sırasında, sahnede Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan'ın fotoğrafları gösterildi. Bu sırada Alpay, "Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen bu güzel insanlara gelsin" dedi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre O gün konseri izleyen bir kişi, polis merkezine giderek Alpay'ın terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı iddiasıyla sanatçıdan şikayetçi oldu. Seyircinin ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah

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