Şarkıcı Altay'dan ''baba'' itirafı

Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan Türkiye’nin ilk interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, ünlü şarkıcı Altay oldu.

"MESLEĞE DÜĞÜN ŞARKICILIĞIYLA BAŞLADIM"

29 yıldır müzik piyasasında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Altay, "Bu yollardan gelip gidenler olacak ama ben hep burada olacağım. Benim işim müzik, hayatım müzik ve 29 yıldır bu piyasadayım. Düğün şarkıcılığıyla mesleğime başladım” dedi.



"EN SEVDİĞİM ŞARKIM BABAMA YAZDIĞIM ŞARKI"

Babasına hayatı boyunca 'Seni seviyorum' diyemediğini ve vefatından bir gün sonra babası için şarkı yazdığını dile getiren Altay, "En sevdiğim şarkım babama yazdığım şarkıdır. Babama hiç bir zaman 'Seni seviyorum' diyemedim. Babam için yazdığım şarkı Ebru Gündeş’in okuduğu ‘Sensizim’ şarkısıydı. Şarkının gerçek adı 'Seni seviyorumdur” şeklinde konuştu.

"KLİPTE MOTOSİKLETİ BEN KULLANMADIM"

Yıllar önce bir klibindeki motosiklet sahnesinde herkesin motosikleti kullananın kendisi olduğunu bildiğini ancak gerçeğin öyle olmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Yıllar önce motor kullanılan bir klibim vardı. Havadan çekilen görüntülerde helikopter kullandık. Herkes motosikleti ben kullandım diye biliyordu ama o ben değildim” dedi.

"SAÇLARIMI SIFIRA VURDUM"

Saçlarının uzun olduğu konservatuar yıllarında hocasının 'Serseri gibi eğitim alıyorsun' demesi üzerine saçlarını sıfıra vurdurduğunu belirten Altay, "Konservatuardayken katı kuralları olan bir okuldaydım. Bölüm başkanı 'Serseri gibi eğitime geliyorsun' dediği için bende saçlarımı sıfıra vurdum. Ertesi gün de sahneye bandana ile çıktım. O günden sonra hep bandana takıyorum. Sonrasında da zaten saçlarım döküldü” ifadelerini kullandı.

"ŞAMPUAN REKLAMINDA OYNAMAK İSTERİM"

Estetisyenler kendisine reklamlarını yapmak için saç ekmek istediklerini söyleyen Altay, "Estetisyen arkadaşlarım reklamlarını yapmak için saç ekelim diyorlar ama kabul etmiyorum. Alışkın değilim zaten şuan saçlara. Ayrıca projelendirdiğim reklam filmleri var. Jilet, jöle, şampuan reklamlarında oynamak için” dedi.

"PARA İÇİN DİZİDE OYNAMAM"

Müzik piyasasına ilk girdiği zaman dizi teklifleri aldığını ancak kabul etmediğini dile getiren Altay, İlk piyasaya çıkanlara dizi teklifleri gelirdi. Bana da geldi. Yoğun çalıştığımdan kabul etmemiştim şimdi de olsa yine oynamam. Hem çok zor hem zaman ayırmak lazım ben müzikle ilgilenmek istiyorum. Para kazanacağım diye dizi de oynayamam" şeklinde konuştu.

"EZBERİMDE 3 BİN ŞARKI VAR"



Yıllardır sahnede olduğu için repertuarında 3 bine yakın şarkı olduğunu söyleyen Altay “ Sahnede çok fazla şarkı söylüyorum. Kendime ait 250'den fazla şarkım var. Ezberimde de 3 bine yakın şarkı var. Her yıl çıkan tüm albümleri alıp repertuara ekliyorum” diye konuştu.

"ÇOCUKLUĞUMDA SU SATTIM"

Çocukluk zamanlarında çalışmaya başladığını, maçlardan sonra su sattığını dile getiren Altay, "Çocukluğumda maç yaptıktan sonra buzdolabına koyduğum suları satardım. Ayrıca simit de sattım ve bundan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.