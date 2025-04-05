Şarkıcı Aydilge'nin sağlık durumu açıklandı

Ünlü şarkıcı Aydilge, geçtiğimiz haftalarda hastanede tedavi gördüğünü duyurmuştu. Ünlü isim, son durumu hakkında bilgi verdi.

Kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Aydilge uzun süredir geçmeyen ağrıları nedeniyle önceki hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Aydilge, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı. Hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, tedavi sürecine dair takipçilerine bilgi verdi.

45 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından son altı gündür hastane ile ev arasında gidip geldiğini duyurmuş ve test sonuçları için iyi dilekler istemişti. Ayrıca, Yaren leyleğin ziyaretinin ardından sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtmişti.

Ancak Aydilge'nin son paylaşımında müjdeli haber geldi. Şarkıcı, "Hayat şaşırtır hep zaten. Testlerim temiz çıktı" şeklinde bir açıklama yaparak rahat bir nefes aldı. Paylaşımına, aynı adlı şarkısı "Hayat Şaşırtır"ı da eklemeyi ihmal etmedi.