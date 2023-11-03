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  3. Ünlü şarkıcıya dolandırıcılıktan gözaltı

Şarkıcı Banu Parlak gözaltına alındı

Şarkıcı Banu Parlak gözaltına alındı
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Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Dilan Polat’la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla  gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı’na giderken uygulama noktasında durduruldu. Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak’ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü. Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi.

Öte yandan Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle alay ettiği anlara ait görüntüleri paylaşmıştı. 

Etiketler banu parlak kooperatif dolandırıcılık gözaltı
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