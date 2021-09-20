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Şarkıcı Buray'a konserde hırsızlık şoku!

Şarkıcı Buray'a konserde hırsızlık şoku!

Kapadokya'da sahne alan şarkıcı Buray, konserde hırsızlık şoku yaşadı. Ünlü şarkıcının 12 bin TL'lik sazı çalındı.

Başarılı şarkıcı Buray, Kapadokya Ürgüp'teki "49'uncu Bağ Bozumu ve Balon Festivali"nde sahneye çıktı. Festival alanında tek giriş olması nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı seyirciler bir ara sahneye girince hiç beklenmedik bir olay meydana geldi.

12 BİN TL'LİK SAZI ÇALINDI
Seyircilerin sahneye çıktığı esnada Buray'ın sahnede bulunan 12 bin liralık sazı çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Konserlerinde kırmızı ayakkabının kendisine uğurlu geldiğine inanan Buray, hırsızlık olayını o gün kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı.

Konserin ardından İstanbul'a dönen şarkıcı, 6 çift kırmızı ayakkabı aldı.

Etiketler buray konser saz
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