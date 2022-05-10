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Şarkıcı Can Storm son single’ı “Aile” ile ilgili açıklamalarda bulundu

Şarkıcı Can Storm son single’ı “Aile” ile ilgili açıklamalarda bulundu

Çıkarmış olduğu son single çalışması “Aile” ile büyük ilgi toplayan şarkıcı Can Storm albümün lansman konserleri konserleri öncesinde duygularını anlattı.

Bu single’ın kendisi için diğer çalışmalardan farklı bir önemi olduğunu dile getiren Storm “Aile, benim için en değerli kurum. Bu son single’ımda bunu özellikle vurgulamak adına bu adı verdim. Herkesin ailesi kendine değerlidir. Benim ailem de benim için çok değerli.” İfadelerini kullandı.

Konserlerin hangi illerde olacağı konusuna da açıklık getiren Can Storm “İlk konserimiz İzmir Çeşme’de olacak. Onun ardından sırayla Antalya, Mersin, Muğla ve Bursa’da ve yapacağımız mini konserlerle “Aile”yi birçok kişiye duyurmayı amaçlıyorum.” Dedi.

 

Etiketler Can Storm
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