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Şarkıcı Emrah da ''EmrahCoin'' ile kripto piyasasına giriyor

Şarkıcı Emrah da ''EmrahCoin'' ile kripto piyasasına giriyor

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen kripto paraya merak sardı. Emrah, bu kez kendi adıyla kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor.

2018 yılında konser teklifi karşılığında para yerine 30 Bitcoin talep eden Emrah, gözünü kripto paraya dikti. Bitcoin’de hatırı sayılır derecede yatırımı olduğu bilinen Emrah, bu kez kendi coin’ini çıkarma kararı aldı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Hürriyet'in haberine göre yurtdışından yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda kripto para piyasasına girmeye karar veren Emrah, gerekli prosedürleri yerine getirmek için hazırlıklara başladı. İsim konusunda henüz net karar veremeyen şarkıcının, Emcoin ve Emrahcoin arasında gidip geldiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde kendi adını taşıyan kripto para ile sevenlerini şaşırtmaya hazırlanan Emrah, çok konuşulacağa benziyor.

Hürriyet

Etiketler emrah küçük emrah kripto emrah emrah coin
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