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Şarkıcı Gülden'e uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşinden tehdit

Şarkıcı Gülden'e uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşinden tehdit

Youtube üzerinden yeni şarkısı 'Yandan Yandan'ı yayınlayan şarkıcı Gülden, eski eşinin tehditlerine maruz kaldı. Gülden'in eski eşi Ercan Mutlu, "Onu nasıl yarattıysam, yok edeceğim" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gülden, yeni seslendirdiği 'Yandan Yandan' adlı şarkısını, Youtube üzerinden yayınladı.

Gülden 3 yıl önce boşandığı eski eşi Ercan M.'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kaldı. Ercan M., şarkının altındaki yorum kısmına yazdığı mesajlarla, şarkıcıya tehditler savurdu.

Diğer yandan bir süredir eski eşiyle sorun yaşayan Gülden'in eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

Ercan M.u’nun tehdit mesajları ise şu şekilde: 

“Bir çift ayakkabı ile Londra'ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuşum! Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edicem! İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor... Bugüne kadar iyi niyetli davrandım... Artık savaş zamanı.. Ben kızımı her şekilde görürüm... ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin"

 

Etiketler Ercan Mutlu Gülden Mesaj Tehdit Kadına şiddet Türkiye
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