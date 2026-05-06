Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter kaza geçirdi!

Eylül 2025'te hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, trafik kazası geçirdi. Annesinin vefatıyla sarsılan Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sağlık durumuna ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Geçtiğimiz yıl annesi Güllü'yü (Gül Tut) kaybetmenin acısını yaşayan Tuğberk Yağız Gülter, geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Kazanın ardından sessizliğini bozan Gülter, sevenlerine ve endişelenen dostlarına sosyal medya üzerinden seslendi.

"Haber Rötarlı Çıkmış, Durumum İyi"

Eylül 2025'te annesinin vefatıyla zor günler geçiren Tuğberk Yağız Gülter’in kaza yaptığı bilgisi basına yansıyınca, genç isimden beklenen açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yazılı bir paylaşım yapan Gülter, kazayı doğruladı ancak durumunun sanıldığı kadar kritik olmadığını belirtti: "Kaza yaptığımla ilgili çıkan haberler doğrudur. Bir kaza atlattım, sadece haber biraz rötarlı çıkmış. Endişelenip ulaşmaya çalışanlara teşekkür ederim. Durumum çok şükür gayet iyi."

"Kendi İçimde Yaşamak İstiyorum"

Annesinin zamansız vefatının ardından zorlu bir yas süreci geçiren Gülter, kaza sonrası toparlanma döneminde gözlerden uzak kalmayı tercih ettiğini vurguladı. Sosyal medyayı çok aktif kullanmadığını belirten Gülter, mesajını şu duygusal sözlerle tamamladı: "Süreci kendi içimde yaşamak istiyorum. Bu süreçte arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese teşekkür ederim. Yarınların bugünlerden daha iyi olması dileklerimle..."

Güllü Sevenlerini Yasa Boğmuştu

"Güllü" lakabıyla tanınan ünlü ses sanatçısı Gül Tut, Eylül 2025'te Yalova'da hayata gözlerini yumarak müzik dünyasını derin bir üzüntüye boğmuştu. Sanatçının mirasını temsil eden oğlu Tuğberk'in sağlık durumunun iyi olması, acılı ailenin sevenlerine bir nebze olsun nefes aldırdı.