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Şarkıcı Karsu'nun acı günü

Şarkıcı Karsu'nun acı günü
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda yakınını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez'in enkazdan kurtarılan nenesi hayatını kaybetti.

Şarkıcı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yıkıma uğrayan illerden biri olan Hatay'da çok sayıda yakınını kaybetti.

Ünlü şarkıcının depremin ardından enkazdan kurtarılan nenesi hayatını kaybetti.

Dönmez, acı haberi İnstagram hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı söz konusu paylaşımında, "Nur içinde yat nenem" notunu düştü.

Etiketler karsu dönmez deprem
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