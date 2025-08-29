Şarkıcı Lara'dan hayranlarını üzen haber

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Lara, beyninde bir kitle tespit edildiğini duyurdu.

2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen şarkıcı Lara, hayranlarını üzecek bir sağlık açıklamasında bulundu. Instagram hesabından paylaşım yapan 46 yaşındaki şarkıcı, beyninde bir kitle tespit edildiğini duyurdu.

Lara paylaşımında, “Bugün sizinle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah’tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah’tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O’nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim” ifadelerini kullandı.

