Şarkıcı Muazzez Ersoy dekolteli sahne kıyafetiyle gündem oldu

Nostalji müziğinin önde gelen isimlerinden olan 66 yaşındaki Muazzez Ersoy sahne kıyafetleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Türk sanat müziğinin 'nostalji kraliçesi' 66 yaşındaki Muazzez Ersoy, önceki akşam bir bankanın kutlama gecesi için sahnedeydi. ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILARI SÖYLEDİ Ersoy, Atatürk'ün sevdiği şarkılar konseptiyle yüz yıllık unutulmaz şarkılar söyledi. Sahnesinin ilk anlarından son dakikasına kadar enerjisiyle herkesi mest eden Ersoy, derin dekolteli kıyafetiyle de dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının tarzına takipçileri yorum yapmadan geçmedi. Ensonhaber