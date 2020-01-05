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  3. 05 Ocak 2020 17:55

Şarkıcı Nez'e sapık şoku ! ''Seni kimseye yar etmem''

Daha önce kendisini takip eden sapık hayranıyla davalık olan Nez, sosyal medyadan ''Benim olacaksın, seni kimseye yar etmem'' diye mesaj atan kişiyi şikayet etti.

Şarkıcı Nez'e sapık şoku ! ''Seni kimseye yar etmem''
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Şarkıcı Nez'in başı yine bir hayranıyla dertte! Nez, bir takipçisinin sosyal medyada kendisine "Benim olacaksın, seni başkasına yar etmem" şeklinde mesajlar attığını, mesajların artarak devam ettiğini ve çok korktuğunu söyledi.

MESAJLARI GÖSTERDİ

Günaydın'ın haberine göre İstanbul Adliyesi'ne giden Nez, tacizci hayranın kimliğinin tespit edilmesini istedi. Şarkıcının ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nez, kendisine gelen mesajların çıktılarını da delil olarak sundu.

 

Sabah

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sapık , şarkıcı nez
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