SON DAKİKA
MSB: ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 13 Aralık 2020 10:11

Şarkıcı Zara, kızının fotoğrafını ilk kez paylaştı

Şarkıcı Zara, 8 yaşına giren kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımına, ''Nice Yıllara Nurum... Yüce Rabbimin Hediyesi... Kendini bildiğin, bulduğun, olduğun şahane günlerin olsun'' notunu yazdı.

Şarkıcı Zara, kızının fotoğrafını ilk kez paylaştı
A+ A-

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden Zara, yeni çıkardığı albümüyle yine gündemde. Yeni albüm için yeni imaja bürünen ünlü isim, yıllardır gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'u ilk defa paylaştı.

PAYLAŞIMA DÜŞTÜĞÜ NOT DUYGULANDIRDI
Ünlü şarkıcı dün 8 yaşına basan kızının fotoğrafını ilk defa paylaşarak, "Nice Yıllara Nurum... Yüce Rabbimin Hediyesi... Kendini bildiğin, bulduğun, olduğun şahane günlerin olsun" notunu düştü.

Zara'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Seray Sever, Kubat, Yonca Lodi ve Didem Arslan gibi ünlü isimlerin de paylaşıma yorum yaptı.
 

instagram , şarkıcı zara , zara'nın kızı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM