Şarkıcı Zara, kızının fotoğrafını ilk kez paylaştı

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Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden Zara, yeni çıkardığı albümüyle yine gündemde. Yeni albüm için yeni imaja bürünen ünlü isim, yıllardır gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'u ilk defa paylaştı.
PAYLAŞIMA DÜŞTÜĞÜ NOT DUYGULANDIRDI
Ünlü şarkıcı dün 8 yaşına basan kızının fotoğrafını ilk defa paylaşarak, "Nice Yıllara Nurum... Yüce Rabbimin Hediyesi... Kendini bildiğin, bulduğun, olduğun şahane günlerin olsun" notunu düştü.
Zara'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Seray Sever, Kubat, Yonca Lodi ve Didem Arslan gibi ünlü isimlerin de paylaşıma yorum yaptı.
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