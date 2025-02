Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den sürpriz hamle

Survivor yarışmalarıyla ünlendikten sonra "Turbo Turabi" lakabıyla tanınan Turabi Çamkıran, belden aşağı sözleriyle büyük tepki çeken ve erişim engeli getirilen şarkısı Wine Me, Dine Me'nin sözlerini değiştirip yeniden yayınladı.

Türkiye'de bir ekran klasiği haline gelen Survivor yarışmalarının 2014 ve 2015 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyon olarak hayatımıza giren, Survivor adalarının Turbo Turabi'si şarkıcılığa şarkı sözlerinde skandal ifadelerin bulunduğu bir şarkıyla hızlı bir giriş yapmıştı.

37 yaşındaki Turabi Çamkıran, Survivor'a katılmayacağını kendini “popstar” olarak görmek istediğini açıkladıktan sonra "Wine Me Dine Me" adlı ilk şarkısını yayınladı. Ancak Turabi'nin İngilizce söylediği arabesk ''Wine Me, Dine Me'' adlı şarkısı müstehcen ve bel altı şarkı sözleri yüzünden büyük tepki çektikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusuyla erişim engeli getirildi.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen erişim engeli kararının ardından Turabi Çamkıran'dan da yeni bir hamle geldi ve Turabi şarkısının sözlerini değiştirerek yeni parçasını yayınladı.

Turabi şarkısında tepki çeken sözleri sansürleyip yerlerine yeni sözler ekledi ve şarkının adını da "Kiss Me, Hug Me" olarak değiştirdi.