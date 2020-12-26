Savaşçı dizisine Tamer Karadağlı'dan sonra bir transfer daha

Geçtiğimiz haftalarda Berk Oktay'ın ayrılığıyla kan kaybeden 'Savaşçı', yaptığı oyuncu transferleriyle yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Beşinci sezon çekimleri ocak ayında başlayacak olan Savaşçı dizisine yeni oyuncular katıldı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı’yı kadrosuna katan Savaşçı dizisinin kadrosuna, Survivor'ın eski yarışmacısı, genç oyuncu Anıl Tetik de dahil oldu.

Anıl Tetik Savaşçı'da gözü pek savaşçı Astsubay Savaş Çiğiltepe rolünü canlandıracak.



BERK OKTAY AYRILMIŞTI!

Fox TV'de son olarak geçtiğimiz Eylül ayında 99. bölümüyle ekrana gelen Savaşçı'nın kadrosunda değişiklik yaşanmıştı. Dizide Kağan Bozok rolünü canlandıran Berk Oktay yeni sezon öncesinde diziden ayrılmış ve Yasak Elma'nın kadrosuna katılmıştı.

Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği, Osman Taşçı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, hikayesi Süleyman Çobanoğluna ait olan ve başrollerini Murat Serezli ile Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı Savaşçı dizisinin yeni sezon tarihi ise henüz açıklanmadı.