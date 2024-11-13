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Savcı ''tutuklama'' istemişti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni gelişme

Savcı ''tutuklama'' istemişti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni gelişme
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Yasa dışı bahis reklamı soruşturmasında gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e verilen ''ev hapsi'' kararına itiraz edildi. Savcılık, iki ünlü ismin tutuklanmasını talep etti. Talep reddedildi.

Pazartesi günü yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, 'Ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın 'Ev hapsi' kararıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanmalarını talep etti. Talep reddedildi.

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DHA

Etiketler serdar ortaç mehmet ali erbil Yasa dışı bahis Reklam
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