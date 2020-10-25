Sayısal Loto'yu sunan Seda Sayan, ''Bismillah'' deyince alay konusu oldu

Son olarak TV8'de ekrana gelen Yemekteyiz programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan, dün akşam ekrana döndü. Seda Sayan'ın sunumuyla “Çılgın Sayısal Loto” TV8'de başladı.

"HAYDİ BİSMİLLAH"

Seda Sayan dün akşam ilk kez Çılgın Sayısal Loto'yu sundu. Seda Sayan'ın sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Seda Sayan, topların çekilişinden önce, "Haydi Bismillah" dedi. Sayan daha sonra şans oyunu hakkında bilgi vererek çekilişi yaptı. Sayan'ın çekilişe başlamadan önce besmele çekmesi sosyal medyada gündem oldu. Sayan ile dalga geçen sosyal medya kullanıcıları Sayan'ı eleştirdi.