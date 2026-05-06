  Şebo hayranları siteyi çökertti! Biletler dakikalar içinde tükendi

Şebnem Ferah konserinin biletleri yok sattı! Dakikalar içinde tükendi

Rock müziğin efsane ismi Şebnem Ferah'ın 6 yıl aradan sonra vereceği ilk konserin biletleri, satışa çıktıktan dakikalar sonra tükendi.

Rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 7 Mart 2020’den bu yana sahnelerden uzak kalan Ferah’ın, 3 Haziran’da İstanbul Küçükçiftlik Park’ta vereceği konserin biletleri satışa sunulduğu dakikalarda tükendi.

Sanatçının dönüşüne kayıtsız kalmayan hayranları, bilet platformunda büyük bir yoğunluk oluşturdu. Online bilet kuyruğunda 140 binden fazla kişinin aynı anda yer aldığı görülürken, sisteme erişimde teknik aksaklıklar yaşandı ve bekleme süresi 2 saati buldu. Yoğun talep nedeniyle biletler kısa süre içerisinde tamamen tükendi.

Bilet fiyatları 2500 TL'den başlıyor

Şebnem Ferah'ı sahnede izlemek isteyen dinleyiciler için bilet fiyatları 2500 TL'den başlangıç gösterdi. Sanatçının yıllar sonra sahneye dönecek olması, müzikseverler arasında büyük bir heyecanla karşılandı.

Şebnem Ferah son konserini 7 Mart 2020’de vermişti. 

Etiketler şebnem ferah konser rock müzik KüçükÇiftlik Park
