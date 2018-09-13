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  3. 13 Eylül 2018 11:18

Şebnem Schaefer: ''Cinsel durumumla ilgili rapor alındı''

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açan Şebnem Schaefer, eski avukatı İbrahim Fırat’ın izni olmadan birçok televizyon programına katılıp kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu öne sürdü.

Şebnem Schaefer: ''Cinsel durumumla ilgili rapor alındı''
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Manken Şebnem Schaefer’ın izni olmadığı halde bir televizyon kanalına katılıp küçük düşürücü açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla eski avukatı İbrahim Fırat’a açtığı 140 bin liralık tazminat davası reddedildi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Şebnem Schaefer, “Davalı yüzünden hakkımda deli raporu alındı. Cinsel durumumla ilgili rapor alındı. Bakireliliğim ilgili açıklamalarda bulundu. Onun yüzünden Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldım. İtibarım sarsıldı. Maddi ve manevi zarar gördüm” dedi.

Hürriyet

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