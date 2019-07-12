Şebnem Schaefer'den çarpıcı gönderme !

Kısa süreli ilişki sonrası konuşulan 47 yaşındaki sanatçıyla mahkemelik olan Şebnem Schaefer, '2. Sayfa' programında ilginç açıklamalar yaptı.



"ŞEBNEM BORNOZUNU BENİM EVDE UNUTTU"



2006 yılında Özcan Deniz'in "Şebnem bornozunu benim evde unuttu" sözleriyle kanlı bıçaklı olan ikiliden Schaefer, "Özcan Deniz'le bir ilişkim olmadı. Biz Özcan'la hiç flört etmedik" dedi.

"BOŞANMASINA DEĞİL, EVLENMESİNE ŞAŞIRMIŞTIM"



Geçtiğimiz günlerde çocuğunun annesi Feyza Aktan'dan boşanan Özcan Deniz'e gönderme yapan ünlü model, "Ben Özcan'ın boşanmasına değil, evlenmesine şaşırmıştım" ifadelerini kullandı.



"Bence baba olacağı için evlendi. Özcan alafranga evlendi, alaturka boşandı."



35 yaşındaki model, Deniz'e yaptığı ağır ithamlı açıklamalarıyla da gündem olmuştu