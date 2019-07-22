Seçkin Piriler aradığı aşkı buldu

Seçkin Piriler, 2016 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Kaan Tangöze ile yıllarca kanlı bıçaklı olmuş, kendisini Kıvılcım Ural’la aldatan eski eşine dava üstüne dava açmıştı. Piriler, her fırsatta Tangöze’ye veryansın ediyordu. Ta ki geçen günlerde karşılıklı sulh yapmaya karar verene kadar...

Seçkin Piriler, avukatlarının da araya girmesiyle oğulları Hakan ve Volkan’ın daha fazla yıpranmasını engellemek için eski eşi Kaan Tangöze ile uzlaşma yolunu seçti. Taraflar ortak velayet sistemine geçti ve çocukları konusunda eşit söz sahibi oldu.

Oğullarını istediği saatlerde görememekten şikayet eden Kaan Tangöze Kıvılcım Ural’dan olan kızı İlayda ile avunuyordu. Eski eşi Seçkin Piriler’le uzlaştıktan sonra ise artık oğullarıyla daha rahat görüşmeye başladı.

tv100’de cumartesi ve pazar günleri 21.30'da ekrana gelen Yasmin Erbil ile Magazin Hattı'nın özel haberine göre; geçen günlerde Seçkin Piriler çocuklarını babalarına verdikten sonra kısa bir tatile çıktı. Tatilde Piriler’e yeni sevgilisi Abdülkadir Özata’nın eşlik etmesi dikkat çekti.

Yaklaşık bir aydır aşk yaşadıkları öğrenilen Seçkin Piriler ile Abdülkadir Özata’nın birbirlerini sosyal medyadan takibe almaları da dikkat çekti.



