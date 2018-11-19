Seçkin Piriler ve Meral Kaplan kavgasının nedeni aşk üçgeni

Seçkin Piriler ve Meral Kaplan, geçen ağustos çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatile çıkmıştı. Gündoğan'da aynı evde kalan Meral Kaplan ve Seçkin Piriler'in evde başlayan kavgaları sokağa taşmıştı.

Seçkin Piriler'in "Benimle mezara gidecek" dediği, Meral Kaplan'ın ise sessiz kaldığı büyük kavganın nedeni aylar sonra ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre Kaan Tangöze'den iki yıl önce boşanan Seçkin Piriler, o dönem aşk yaşadığı avukat sevgilisiyle, boşanma davası devam eden Meral Kaplan'ın mesajlaşmalarını yakaladı.

Kavga sonrası Seçkin Piriler, Meral Kaplan'ı evden kovmuş ve hayatından tamamen çıkartmıştı.