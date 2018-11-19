Yeni İstanbul Havalimanı’nda uçak bileti 59 TL, otopark 53 TL !
Yeni İstanbul Havalimanı’nda uçak bileti 59 TL, otopark 53 TL !
Denizli'de eğitim uçağı düştü !
Denizli'de eğitim uçağı düştü !
Soğuk hava ve yağışlar ne kadar sürecek ?
Soğuk hava ve yağışlar ne kadar sürecek ?
İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !
İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !
Ege Denizi'nde operasyon ! Beklenen haber az önce geldi
Ege Denizi'nde operasyon ! Beklenen haber az önce geldi
Bedelli askerlikte celp bilgileri açıklandı
Bedelli askerlikte celp bilgileri açıklandı
İstanbul’da sabah namazının vakti değişti
İstanbul’da sabah namazının vakti değişti
Mehmet Ali Erbil'in doktoru son durumu açıkladı
Mehmet Ali Erbil'in doktoru son durumu açıkladı
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 19 Kasım 2018 12:02

Seçkin Piriler ve Meral Kaplan kavgasının nedeni aşk üçgeni

Seçkin Piriler ve Meral Kaplan'ın geçen yaz Bodrum'da kavga etmesinin altından aşk üçgeni çıktı.

Seçkin Piriler ve Meral Kaplan kavgasının nedeni aşk üçgeni
A+ A-

Seçkin Piriler ve Meral Kaplan, geçen ağustos çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatile çıkmıştı. Gündoğan'da aynı evde kalan Meral Kaplan ve Seçkin Piriler'in evde başlayan kavgaları sokağa taşmıştı.

Seçkin Piriler'in "Benimle mezara gidecek" dediği, Meral Kaplan'ın ise sessiz kaldığı büyük kavganın nedeni aylar sonra ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre Kaan Tangöze'den iki yıl önce boşanan Seçkin Piriler, o dönem aşk yaşadığı avukat sevgilisiyle, boşanma davası devam eden Meral Kaplan'ın mesajlaşmalarını yakaladı.

Kavga sonrası Seçkin Piriler, Meral Kaplan'ı evden kovmuş ve hayatından tamamen çıkartmıştı.

Hürriyet

seçkin piriler , bodrum , meral kaplan , kavga
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM