Seda Akgül bacak paylaşımına gelen yoruma bu yanıtı verdi

Bir takipçisi Seda Akgül'ün fotoğrafının altına "Bir bacakların var. Öyle poz veriyorsun, böyle poz veriyorsun... Hepsinde bacaklar ön planda" yorumunu yaptı. Seda Akgül'den ise yanıt gecikmedi: "Sende de 117 cm bacak olsun, sen de koy..."

Seda Akgül geçen günlerde de son dönemin popüler ismi olan Can Yaman için söyledikleriyle gündeme gelmişti: "Can Yaman'ı eleştiririm, çünkü o bir oyuncu. Fıstık gibi çocuk ama hayatım boyunca böyle bir adamla olmadım. Benim iddialı pozlarım da çok eleştiriliyor. Bu fotoğraflar benim ev halim. Fotoğraflarımda fotoşop yok."