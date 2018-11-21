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  3. 21 Kasım 2018 11:17

Seda Akgül bacak paylaşımına gelen yoruma bu yanıtı verdi

Sunucu Seda Akgül, Instagram sayfasında derin bacak dekolteli bir fotoğrafını paylaştı

Seda Akgül bacak paylaşımına gelen yoruma bu yanıtı verdi
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Bir takipçisi Seda Akgül'ün fotoğrafının altına "Bir bacakların var. Öyle poz veriyorsun, böyle poz veriyorsun... Hepsinde bacaklar ön planda" yorumunu yaptı. Seda Akgül'den ise yanıt gecikmedi: "Sende de 117 cm bacak olsun, sen de koy..."

Seda Akgül geçen günlerde de son dönemin popüler ismi olan Can Yaman için söyledikleriyle gündeme gelmişti: "Can Yaman'ı eleştiririm, çünkü o bir oyuncu. Fıstık gibi çocuk ama hayatım boyunca böyle bir adamla olmadım. Benim iddialı pozlarım da çok eleştiriliyor. Bu fotoğraflar benim ev halim. Fotoğraflarımda fotoşop yok."

seda akgül
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