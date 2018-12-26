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  3. 26 Aralık 2018 11:29

Seda Akgül'den olay itiraf

Paylaşımları ve çıkışlarıyla dikkat çeken ünlü sunucu Seda Akgül, samimi bir itirafta bulundu. Akgül, "Hayatımda hiç sevilmedim" dedi.

Seda Akgül'den olay itiraf
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Zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşulan ünlü sunucu Seda Akgül Seda Akgül, bu kez Twitter hesabından yaptığı açıklamalar ile adeta içini döktü. Uzun bir açıklamada bulunan Akgül, samimi itiraflarda bulundu.
"HAYATIMDA HİÇ SEVİLMEDİM"

"Hayatımda gerçek anlamda hiç sevilmedim" diye sözlerine başlayan güzel sunucu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Hiç hamile kalmadım, hiç anlaşılmadım, iş hayatımda hep özverili oldukça kaybettim. Tırnaklarımla çabalamadan, hiç bir kısmet kucağıma düşmedi. Son 20 yıldır ailemden ayrı şehirde yaşıyorum çünkü acılarına uzak olmak istiyorum. Normal mi? İşin kötüsü, mesleğim icabı 20 yıldır hissettiklerimi söyleyemedim, ya da hissetmediklerimi defalarca söylemek zorunda kaldım.. Gerçi "zayıf cins" olarak algılanan kadınlardan beklenenin fazlasını yaptım.. Sonuç: 0 Adalet duygum artık sarsıldı...Bence yaşamaya değer tek şey oydu.

seda akgül
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