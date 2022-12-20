Seda Bakan paraya para demeyecek!

Son olarak Zeytin Ağacı dizisinde rol alan Seda Bakan, bir markanın daha reklam yüzü olacak.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikinci kez anne olan Seda Bakan peş peşe reklam anlaşmaları yapıyor. Son olarak “Zeytin Ağacı” dizisiyle son olarak seyirci karşısına çıkan Seda Bakan, yakın zamanda ikinci kızını kucağına almış ama bu sürede de hiç durmadan çalışmaya devam etmişti. İşindeki başarısı, sempatik kişiliği ve örnek aile yaşamıyla dikkat çeken Bakan, reklamcıların da gözdesi…

Peş peşe proje teklifi aldı

Peş peşe araba, market gibi birçok markanın reklam yüzü olan başarılı oyuncu şimdi de anne ve bebek bakım markası b-good care ile anlaşma yaptı. Gökhan Tiryaki’nin filminde oynamaya hazırlanan Seda Bakan bu yaz Zeytin Ağacı dizinin 2. Sezon çekimleri için kamera karşısına geçecek.

tv100