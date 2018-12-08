''Seda Sayan 81 milyonun gözü önünde tehdit etti''

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında konuk olarak katılan Ankaralı Turgut, sektörde birileri tarafından dışlandığını söyledi. Ankaralı Turgut "Bizim camia içinden birileri, meslektaşlarımdan bazıları el attı." bu işe dedi.

ASTIM HASTASI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Kendisine Seda Sayan ile olan kavgası hatırlatılınca Ankaralı Turgut şunları söyledi: "Seda Sayan ile sorunumuz devam ediyor. 81 milyonun gözünün önünde tehdit edildim ben. 2005'te başlayan bir gerilim; iftiraya uğradım, mağdur edildim. Parası olan kaçamağın adını flört koymuş; parası olmayana namussuz deniliyor. Ben bunu Seda Sayan'a demedim ama o üzerine alınmış. Dava açmış." Son dönemlerde sağlık problemleriyle gündeme gelen Ankaralı Turgut canlı yayında astım hastası olduğunu açıkladı. Hakkında çıkan "öldü" haberlerine de tepki gösterdi.

