Seda Sayan eski eşinin yeni eşiyle aynı masada

Oğlu Oğulcan Engin ve Sinan Engin’in eşi Ayşe Engin’den olan kızı Elif’le yemek yiyen Sayan, bu sabah telefonla bağlandığı Duymayan Kalmasın programında eski eşinin yeni eşiyle çok iyi arkadaş olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Rabbim bize pırıl pırıl 2 evlat verdi. Ayşe’yle aramız çok iyi. Sinan, biz ayrıldıktan çok sonra Ayşe’yle tanışıp evlendi. Biz zaten Sinan’la da çok dostça ayrıldık. Ayşe’yle de hep iyi arkadaş olduk” dedi. Düzenli olarak pilatese giden ve formunu koruyan Seda Sayan, hayatında birinin olduğu iddiasını da yalanladı ve “Kalbim boş” diye konuştu. Ünlü sanatçı ayrıldığı sevgilisi Erkan Çelik’le tekrar barışma ihtimali sorulunca “Hayır, geri dönüş yok ama bu sadece benim değil, her iki tarafın da ortak kararı” yorumunu yaptı.

“TAYFUN’U KAPADOKYA’YA BEN GÖNDERDİM”

Öte yandan Seda Sayan Duymayan Kalmasın’ın konu başlıklarından biri olan sanatçı Emrah’ın oğlu Tayfun’la bitmeyen kavgasıyla ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Tayfun Erdoğan’ın sunduğu evlilik programının damat adaylarından biri olduğunu hatırlatan Sayan, “Tayfun, çok iyi bir çocuk. Onun tek istediği baba sevgisi… Bana babasıyla 5 – 6 yıldır görüşmediğini ve nedenini de bilmediğini söyledi. Babasına ulaşamadığını söyleyince ben de onu Emrah’ın dizisinin çekildiği Kapadokya’ya gönderdim ama babası kabul etmemiş. Ben Emrah’ı çok severim. Emrah yardım yaptığımız bir programda benim ricam üzerine ihtiyaç sahibi birine evlerinden birini vermiş adam gibi adamdır. Bizim iki tarafı buluşturmamız lazım” diyerek Emrah’ın da yakın dostu olan programın sunucusu Seren Serengil’den destek istedi.

Şarkıcı Emrah ise sosyal medyadan kendisine tepki gösteren oğluna Yunus Emr’nin şu sözüyle cevap verdi: Edebim el vermez edepsizlik edene, susmak en güzel cevap edebi elden gidene…”

Emrah'ın oğlu Seren Serengil'e patladı !