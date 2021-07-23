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Seda Sayan ''İçimden gelmiyor'' deyip konserlerini erteledi

Seda Sayan ''İçimden gelmiyor'' deyip konserlerini erteledi

Seda Sayan, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından sahneye çıkmama kararı aldı. Sayan, ''Ağustos ortasına kadar sahneye çıkmam, program olan yerlere gitmem. İçimden gelmiyor. Bu konuda hassasiyet gösteriyorum'' dedi.

Şarkıcı Alişan'ın menajeri ve kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle genç yaşta vefat ederek hem sanat camiasını hem de sevenlerini yasa boğdu. Önceki gün son yolculuğuna uğurlanan Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ise Seda Sayan konserlerini erteledi.

KONSERLERE ARA VERDİ

Seda Sayan, yas tutması nedeniyle Ağustos ayının ortasına kadar herhangi bir konser veya eğlence etkinliğinde sahne almayacağı bilgisini paylaştı.

Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle çok etkilendiğini belirten Seda Sayan, "İçimden öyle geldi. Fazla etkilendim. Bodrum'dayım. Misafirlerim var. Sadece onları yemeğe götürüyorum. Hassas davranıyorum" dedi.

Etiketler seda sayan konser sahne alişan selçuk tektaş
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