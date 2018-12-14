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  3. 14 Aralık 2018 12:11

Seda Sayan için ''babamın katilidir'' demişti, mahkemeden flaş karar

İşletmeci Mehmet Tuna'nın kızı Deniz Tuna, babasının ölümünde Seda Sayan'ı sorumlu tutarak "Babamın katili" dedi. Bilişim yoluyla hakaret suçu işlemekten hakkında dava açılan Tuna, 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Seda Sayan için ''babamın katilidir'' demişti, mahkemeden flaş karar
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Ünlü sanatçı Seda Sayan, iddia göre; Etiler'deki mülk sahibi olduğu mekanın işletmeciliğini yapan Mehmet Tuna'nın sözleşmesi olduğu halde boşaltmasını istedi. Olay sonrası iki taraf mahkemelik oldu. Tahliye davası devam ederken Mehmet Tuna hayatını kaybetti. Tuna'nın kızı ise babasının ölümünde Seda Sayan'ı suçladığı için mahkemelik oldu.

Tuna'nın küçük kızı Deniz Tuna, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin'e sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Tuna, hakaret suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sayan'ı ima ederek "Babamın katili" diye paylaşım yapan Deniz Tuna, "O sözleri anlık bir kızgınlıkla yazdım" dedi.

 

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