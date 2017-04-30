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  1. 30 Nisan 2017 16:47

Seda Sayan o defteri yeniden açtı

Erkan Çelik'ten ayrıldıktan sonra Instagram hesabını kapatan Seda Sayan, KHK'nın evlilik programlarının yasaklanmasına dair çıkan haberlerinin ardından sosyal medyaya ve sahnelere dönme kararı aldı.

Seda Sayan o defteri yeniden açtı
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Seda Sayan ve Erkan Çelik arasındaki 6 yıllık ilişki geride bıraktığımız haftalarda sona erdi. Bu ayrılığın ardında Sayan'ın oğlu Oğulcan'ın vetosu olduğu iddia edilmişti. Ayrılık sonrası farklı iddialar da ortaya atıldı ve Sayan, Instagram hesabını kapatmıştı. Ancak evlilik programlarının yasaklanacağı haberleri çıkınca Sayan, sosyal medyaya ve sahnelere dönme kararı aldı. Bu haberi Demet Akalın kendi Instagram sayfasından duyurdu.

EVLİLİK PROGRAMLARININ YASAKLANACAĞI HABERLERİ ÇIKINCA…

Akalın, sahne aldığı mekana gelen Sayan ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, hayranlarına Sayan’ın sahnelere ve Instagrama döndüğünü duyurdu.

Seda Sayan’ın sahnelere ve sosyal medyaya dönme kararının arkasında evlilik programının yayından kaldırılacağı haberlerinin çıkması yatıyor. Ancak 690 sayılı KHK ile getirilen düzenleme ilk başta anlaşılmadı, televizyonlardaki evlenme programlarına yasak getirildiği sanıldı. Ancak tartışmalar sürerken, KHK’nın detayları ortaya çıktı. Yayımlanan yeni KHK ile evlenme programlarının değil, radyo ve televizyonlardaki “0800” gibi telefon hatlarıyla arkadaş bulma ile kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden “arkadaşlık programlarının” yasaklandığı anlaşıldı.

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