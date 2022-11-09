  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Seda Sayan'dan canlı yayında olay hareket! Okan Bayülgen şaştı kaldı

Seda Sayan'dan canlı yayında olay hareket! Okan Bayülgen şaştı kaldı

Seda Sayan'dan canlı yayında olay hareket! Okan Bayülgen şaştı kaldı
Güncelleme:

Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk olan Seda Sayan'ın, canlı yayında ayağını masaya koyması herkesi şaşırttı.

Ekranların sevilen ismi Okan Bayülgen ilgiyle izlenen programı Uykusuzlar Kulübü'nün bu haftaki konukları şarkıcı Seda Sayan, oyuncu Selen Uçer, oyuncu Deniz Işın, oyuncu Elit Andaç Çam, bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, profesyonel rüzgâr sörfçüsü ve oyuncu Çağla Kubat, yazar ve sunucu Esra Ezmeci, Sena (Paptircem), Youtuber Nazlı Baç konuk oldu. 

"Ayak seven çok insan var"
“Çorapsız geldim senin yüzünden” diyen Seda Sayan ayağını masaya koydu. Bayülgen ise “Büyük bir olay oluyor şu anda. İzleyenler bu kareyi donduracaklar. Ayak seven çok insan var” dedi. Sayan "Çorap hakkında sen ile ben konuştuk. Arda Turan’ın karısı oynadı reklamda" ifadelerini kullandı.

 

 

Etiketler seda sayan okan bayülgen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeniden değerleme oranlarında ve ÖTV'de indirim hazırlığı
Okulun duvarına asılan ''gurur tablosu'' kahretti!
Bursa'da 9 kişiye mezar olan evden kahreden görüntüler
2022 Avrupa Film Ödülleri adayları açıklandı
Türkiye'nin 7'inci büyük gölünde tedirgin eden manzara
Arkeologları heyecanlandıran keşif! Roma döneminden kalma tılsımlı amulet bulundu
Mide bulandıran rezalet: Yüzlerce kişinin önünde cinsel ilişkiye girdiler
Bir ev sahibi - kiracı kavgası daha! Ortalık savaş alanına döndü
Kripto para piyasası çöktü! İşte düşüşün nedeni
Erdoğan seçim tarihini İsveçli muhabire açıkladı