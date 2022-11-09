Seda Sayan'dan canlı yayında olay hareket! Okan Bayülgen şaştı kaldı

Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk olan Seda Sayan'ın, canlı yayında ayağını masaya koyması herkesi şaşırttı.

Ekranların sevilen ismi Okan Bayülgen ilgiyle izlenen programı Uykusuzlar Kulübü'nün bu haftaki konukları şarkıcı Seda Sayan, oyuncu Selen Uçer, oyuncu Deniz Işın, oyuncu Elit Andaç Çam, bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, profesyonel rüzgâr sörfçüsü ve oyuncu Çağla Kubat, yazar ve sunucu Esra Ezmeci, Sena (Paptircem), Youtuber Nazlı Baç konuk oldu.

"Ayak seven çok insan var"

“Çorapsız geldim senin yüzünden” diyen Seda Sayan ayağını masaya koydu. Bayülgen ise “Büyük bir olay oluyor şu anda. İzleyenler bu kareyi donduracaklar. Ayak seven çok insan var” dedi. Sayan "Çorap hakkında sen ile ben konuştuk. Arda Turan’ın karısı oynadı reklamda" ifadelerini kullandı.