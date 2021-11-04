Seda Sayan'dan canlı yayında olay sözler: 'Çamaşır giymiyordu, göğüsleri kocamandı''

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınına telefon ile bağlanan Seda Sayan, programın konuğu Safiye Soyman'ı canlı yayında adeta rezil etti.

Meme küçülttürme operasyonu yaptıran Safiye Soyman'a bu kararı kendisinin aldırdığını söyleyen Seda Sayan, sunucular Müge ve Gülşen'i kahkahalara boğdu.

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı Safiye Soyman, programa canlı telefon bağlantısı yapan yakın dostu Seda Sayan'ın açıklamalarıyla adeta şoke oldu, ne yapacağını bilemedi. Safiye Soyman ile yakın arkadaş olan Seda Sayan, esprili bir dille arkadaşı Safiye Soyman'ın 'özel operasyonlarını' açık açık anlatınca hem stüdyodakiler hem de sunucular Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt kahkahalara boğuldu.

SEDA SAYAN ISRAR ETTİ; SAFİYE SOYMAN BIÇAK ALTINA YATTI

Soyman, yakın dostu Seda Sayan'ın ısrarlarına dayanamayarak ameliyat masasına yattığını ve estetik operasyon geçirdiğini söyledi. Bu açıklamaların ardından telefonla canlı yayına bağlanan Seda Sayan, yazın 1 ay boyunca Safiye Soyman ile beraber Miami'de bulundukları sürece, Safiye Soyman'ın gözlerinin hiç görmediğini fark ettiğini, Türkiye'ye döner dönmez de göz operasyonu geçirmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

Sayan, Miami'nin çok sıcak olduğunu, o sıcakta da Soyman'ın iç çamaşırı giymek istemediğini, göğüslerinin de çok büyük olduğu için sarkık göründüğünü, adeta 'ağzına gireceğini' söylerken hem kendisi hem de sunucular Müge ve Gülşen kahkahalara boğuldu.

"HEMEN ŞUNLARI KÜÇÜLTTÜR, AĞZIMA GİRECEK KOCAMAN KOCAMAN"

Seda Sayan “Safiye menapozdan sonra çamaşır giymeyi sevmiyordu, sıcaktan terliyordu. ‘Hemen şunları küçülttür, ağzıma girecek kocaman kocaman’ dedim, beni dinledi” dedi.

Soyman, yakın dostu Seda Sayan'ın ısrarlarına dayanamayarak ameliyat masasına yattığını ve estetik operasyon geçirdiğini, göğüs küçültme ameliyatına girdiğini, ancak operasyonu zamansız yaptırdığını ve ameliyat nedeniyle yazın hiç denize giremediğini ifade etti.

Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın çok güzel bir yüzü olduğunu, sahnede de bir 'biblo' gibi durduğunu ifade ederek kendisine bakması ve daha genç ve dinamik görünmesi için onu yüreklendirdiğini söyledi.