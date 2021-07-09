Seda Sayan'dan Demet Akalın'a olay gönderme: Ekmek almam, kazandırırım

Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu bırakan Seda Sayan'ın yerine Demet Akalın getirildi. Seda Sayan, daha önce polemik yaşadığı Demet Akalın'a ''Ekmek almam, her zaman kazandırırım'' diyerek gönderme yaptı.

Sunuculuğunu Demet Akalın ve Alişan'ın yaptığı 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programı, geçen sezonun sonunda final yapmıştı. Programın bitmesinin hemen ardından Star TV, Seda Sayan'la anlaştığını duyurdu. Akalın da ünlü ismi "Ekmeğimle oynadın" diyerek eleştirmişti.

SEDA SAYAN'IN YERİNE DEMET AKALIN GELDİ

Seda Sayan'ın Kanal D'den Star TV'ye transfer olmasının ardından Gelinim Mutfakta programını kimin sunacağı merak konusu olmuştu. Bugün sosyal medya hesabından sözleşme imzalarken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Akalın, "Gelinim Mutfakta hayırlı olsun" dedi.

"EKMEM ALMAM, KAZANDIRIRIM"

Haberin kısa sürede Instagram'da yayılmasının ardından Seda Sayan'dan cevap gecikmedi. Haberi paylaşan bir magazin sayfasına yorum yapan Sayan, "Hayırlı olsun. Ekmek almam, her zaman kazandırırım" diyerek Akalın'a gönderme yaptı.

SEDA SAYAN VE DEMET AKALIN ARASINDA NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, Star TV'deki programının bittiğini duyurduğu hafta kanalın Seda Sayan'la anlaştığını duyunca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler" demişti.

Hakkında "Demet ve Alişan'ın ekmeğiyle oynadı" iddiaları çıkan Seda Sayan, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak şunları söylemişti: "50 kere söyledim 1 kere daha söylüyorum bir daha da sormasınlar. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bir daha konuşturmayın beni. Bunu bilen gayet iyi bilir. Bilmeyen de iyi öğrensin."