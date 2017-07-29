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  3. 29 Temmuz 2017 15:24

Seda Sayan'dan evlilik açıklaması

Seda Sayan, ablasının evliliğinin 10. yılında sahne aldı. Sayan sahneden bir daha evlenmeyeceğini açıkladı.

Seda Sayan'dan evlilik açıklaması
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Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, ablasının evliliğinin 10’cu yıl kutlamasına katıldı. Ünlü isim, ablasının çiçeği kendisine atmasına, esprili bir dille “ben bir daha evlenmeyeceğim çiçeği bana neden atıyorsun?” dedi.

Bodrum’da bulunan bir mekanda ablasının evliliğinin 10’uncu yıl kutlamasına katılan Seda Sayan, mikrofonu eline aldığı gibi sahneye fırladı. Eğlenmeye gelenlere şarkı söyleyen Sayan, herkesin içinde bir daha evlenmeyeceğini açıkladı.

"TÖVBE ARTIK YETER"

6 kez evlendiğini belirten Seda Sayan, ablasının çiçekatmasına esprili bir dille, "Ablamın evliliğinin 10 yılını geride bırakmasını kutluyoruz. Çiçeğini tuttu bana attı. Bana çiçeği niye atıyorsun? 6 kez evlendim, ne hayır gördüm. Çiçeği başkasına at" dedi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu, "Ben artık evlenmek istemiyorum. Tövbe artık yeter. Başarısızım bu konuda. İyi de bir örnek olmadığımı da kabul ediyorum. Flört etmeyi bilmediğim için gidip evleniyorum, flört bilmiyorum. Ben de böyle bir kadınım” ifadelerini kullandı.

 

 

İHA

seda sayan , evlilik
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