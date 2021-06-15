Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e ''tecavüz'' suçlaması

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında gündeme bomba gibi düşen tecavüz iddialarında bulundu.

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında tecavüz suçlamasında bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla tartışma başladı.

Instagram hesabından yanıt veren Seda Sayan, sunucu ve oyuncu Erbil'in yıllar önce bir kadına 'tecavüz' ettiğini iddia etti. Sayan tecavüz suçlamasında bulunduğu paylaşımında, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" dedi.

Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

Ardından Seda Sayan,Mehmet Ali Erbil'in evdeki hizmetlisine 'tecavüz' ettiğini belirterek "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" yazdı.