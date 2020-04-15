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  3. 15 Nisan 2020 19:18

Seda Sayan'dan Milas'a dev yatırım !

Seda Sayan Muğla'nın cennet köşelerinden Gökova'da bulunan Ören Mahallesi'nden villa aldı. Sayan, bunun yanı sıra deniz sıfır bir restoran alarak işletmeciliğe atılmayı planlıyor.

Seda Sayan'dan Milas'a dev yatırım !
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gökova'daki Cennet Ören Mahallesi’nde 20 gün önce ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile birlikte yaklaşık 600 bin TL’ye villa ve ayrıca Yalı Mahallesi’nde denize sıfır restoran aldı.

VİLLA, RESTORAN ALDI OTEL İLE PAZARLIĞA OTURDU

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Halen Ören Mahallesi’ndeki bir otelde ablası ve eniştesi ile kalan bir yandan da restoranın inşaatlarını yöneten Seda Sayan konakladığı otel'i de satın almak için pazarlığa başladığı, yeni aldığı restoran ve pazarlık aşamasında olduğu oteli ablası Nursel Yıldız ve eniştesinin yaz aylarında işleteceği öğrenildi.

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