Seda Sayan'dan yıllar sonra gelen Erol Köse itirafı: ''Çantamı onun kafasına patlattım''
Ünlü sanatçı Seda Sayan, 2011 yılında magazin dünyasını sallayan Erol Köse kavgasının perde arkasını ilk kez bu kadar net anlattı. Geçtiğimiz aylarda vefat eden Köse hakkında konuşan Sayan, "En son rahmetliyi dövdüm, çantayı kafasına patlattım" diyerek olayın çıkış nedenini de açıkladı.

 Hatırlanacağı üzere ünlü yapımcı Erol Köse, 23 Mart 2026 tarihinde İstanbul Maslak’ta yaşadığı rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay yerinde bulunan notta ALS hastası olduğunu belirterek yaşamına son verdiği anlaşılan Erol Köse'nin ölümü sanat camiasını yasa boğmuştu.

Magazin dünyasının "Kadırgalı" lakaplı ismi Seda Sayan, geçtiğimiz Mart ayında vefat eden ünlü yapımcı Erol Köse ile geçmişte yaşadığı ve fiziksel kavgaya dönüşen o meşhur tartışmanın detaylarını açık yüreklilikle paylaştı.

Seda Sayan'ın lüks çantasıyla yaptığı müdahale, yıllar sonra yeniden gündemin bir numaralı maddesi oldu.

Kavganın Fitili "Hırsızlık" İddiasıyla Ateşlenmiş

Seda Sayan, Erol Köse ile aralarındaki gerilimin fiziksel boyuta taşınmasının nedenini ilk kez bu kadar net açıkladı.

Erol Köse'nin bir arkadaşını hırsızlıkla suçlamasına tahammül edemediğini belirten Seda Sayan, olayın yaşandığı geceyi şu sözlerle anlattı:

"En son rahmetli Erol Köse'yi dövdüm ya! Çantayla, bir de ağır; kafasına patlattım herifin. Güzel dövdüm onu ama arkadaşımı hırsızlıkla suçladı!"

"Balenciaga Çantayı Kafasına Patlattım"

2011 yılında bir mekanda gerçekleşen ve magazin basınına "yüzüne tükürme ve çantalı saldırı" olarak yansıyan olayın detaylarında Seda Sayan, kullandığı çantanın markasına kadar hatırladığını belirtti.

Lüks çantasıyla yaptığı müdahaleyi anlatan ünlü sunucu, "Döverim ha, pis döverim. Sarhoştu, işime geldi" ifadelerini kullanarak o anki öfkesini dile getirdi.

Hem Eleştirdi Hem Rahmet Diledi

Açıklamaları sırasında vefat eden ismin ardından konuşmanın ağırlığını da hisseden Seda Sayan, sözlerini ilginç bir dua ile noktaladı:

"Allah rahmet eylesin, o yattıkça biz yaşayalım, tövbe tövbe..." Bu sözler sosyal medyada kullanıcıları ikiye bölerken, kimileri Seda Sayan'ın dürüstlüğünü alkışladı, kimileri ise "Ölünün arkasından böyle konuşulmamalı" diyerek tepki gösterdi.

 

