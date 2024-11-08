  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Seda Sayan annesi için dua istedi

Seda Sayan'ın annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Seda Sayan'ın annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Güncelleme:

Ünlü sanatçı Seda Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın yoğun bakıma alındığını belirterek, sevenlerinden dua istedi.

Son dönemlerde özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın yoğun bakıma alındığını duyurarak sevenlerinden dua istedi.

"PAMUK ANNEM YOĞUN BAKIMA ALINDI"

Ünlü şarkıcı, annesinin fotoğrafını paylaşarak "Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin" notunu düştü.

Ünlü sanatçı Seda Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın yoğun bakıma alındığını belirterek, sevenlerinden dua istedi.

 

Etiketler Seda sayan anne Ayşe Ak Gürsaçar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trafikte bunu yapan yandı: Cezası 15 katına çıkıyor Trafikte bunu yapan yandı: Cezası 15 katına çıkıyor Kamyonetin kasasında 11 ceset bulundu Kamyonetin kasasında 11 ceset bulundu Narin cinayeti davasında ikinci gün: ''Bu kadar çelişki olması gayet normal'' Narin cinayeti davasında ikinci gün: ''Bu kadar çelişki olması gayet normal'' Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandı; ifadesi şoke etti Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandı; ifadesi şoke etti İşte en çok tercih edilen ikinci el otomobiller İşte en çok tercih edilen ikinci el otomobiller Wanda Nara'dan ayrılan Icardi'den bomba hamle Wanda Nara'dan ayrılan Icardi'den bomba hamle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı Yemeklere lezzet değil zehir katıyor: Dünyanın en sağlıksız gıdası açıklandı Yemeklere lezzet değil zehir katıyor: Dünyanın en sağlıksız gıdası açıklandı WhatsApp'a 5 özellik birden geliyor WhatsApp'a 5 özellik birden geliyor
UEFA ülke puanı sıralaması değişti UEFA ülke puanı sıralaması değişti Meteoroloji'den 10 il için uyarı: Sağanak yağış geliyor Meteoroloji'den 10 il için uyarı: Sağanak yağış geliyor Fenerbahçe, Avrupa'da ilk mağlubiyetini aldı Fenerbahçe, Avrupa'da ilk mağlubiyetini aldı Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor: ''Meğer her şey paraymış'' Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor: ''Meğer her şey paraymış'' Kadın hastaya iğrenç taciz kamerada Kadın hastaya iğrenç taciz kamerada Böyle boşanma sebebi ne görüldü ne duyuldu Böyle boşanma sebebi ne görüldü ne duyuldu Galatasaray'da Icardi depremi: Sezonu kapattı Galatasaray'da Icardi depremi: Sezonu kapattı Görüntüler İstanbul'dan: Deniz suyu çekildi, balıkçılar ava çıkamadı Görüntüler İstanbul'dan: Deniz suyu çekildi, balıkçılar ava çıkamadı Döner, köfte, börek... Hileli gıdalar listesi güncellendi Döner, köfte, börek... Hileli gıdalar listesi güncellendi İsraillilere meydan dayağı: Yaralılar var İsraillilere meydan dayağı: Yaralılar var