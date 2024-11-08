Seda Sayan'ın annesi yoğun bakıma kaldırıldı
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Ünlü sanatçı Seda Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın yoğun bakıma alındığını belirterek, sevenlerinden dua istedi.
Son dönemlerde özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın yoğun bakıma alındığını duyurarak sevenlerinden dua istedi.
"PAMUK ANNEM YOĞUN BAKIMA ALINDI"
Ünlü şarkıcı, annesinin fotoğrafını paylaşarak "Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin" notunu düştü.
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