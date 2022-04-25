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Seda Sayan'ın nikah şahidi olan Safiye Soyman'ın kıyafeti olay oldu

Seda Sayan'ın nikah şahidi olan Safiye Soyman'ın kıyafeti olay oldu

Yedinci kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ın nikah törenine Safiye Soyman'ın kıyafeti damga vurdu.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Prag'ta evlenmeyi düşünürken planlar da aksama oldu ve çift İstanbul'da nikah kıydı. Seda Sayan‘ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

Balayına bayram tatilinde Paris’e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten‘in Mersin‘de yaşayan ailesiyle buluşacaklar.



Seda Sayan‘ın yakın dostu Safiye Soyman tarzıyla resmen nikahın önüne geçti. Yıldız detaylı bir takım giyen Safiye Soyman'ı görenler gelini unuttu. Safiye Soyman sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

KIYAFETE YORUM YAĞDI
Sosyal medyada Soyman'ın tarzına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Safiye’nin hali ne öyle disko topuna dönmüş
Safiye hamile mi?
Jel tırnak yaptırdığım ilk gün ben de Safiye gibi oluyorum
Safiş cidden gelin kız kardeşi gibi giyinmiş
Safiye yakası tüylü pijama giymiş
Safiye Soyman 23 Nisan kutlamasına giden kız çocukları gibi olmuş

Etiketler safiye soyman nikah nikah şahidi
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