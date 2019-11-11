Seda Sayan'ın sosyal medya paylaşımı salladı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Sezen Aksu'nun dizlerine yatarken çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.



Yeni albüm hazırlığı içinde olan Seda Sayan, yakın arkadaşı Sezen Aksu'nun da bir şarkısını seslendirecek. Sezen Aksu'nun evine giden Seda Sayan, yeni şarkısının ipucunu verdi.

Sayan, Sezen Aksu'nun dizine yattığı bir kareyi Instagram hesabından "Şarkıyı okuttu şu an çok mutlu dinliyor ben de dizine yatarım" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.