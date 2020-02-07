Sedat Peker'in eşi ''boşandılar'' iddiaları için sessizliğini bozdu

Karadağ'a kaçtığı iddia edilen Sedat Peker, “Takriben iki aydır ata yadigarı Balkan coğrafyasındayım. Bu sene üniversite mezuniyetimi tamamlayıp diplomamı alacağım. Ayrıca ticari çalışmalarım için bazı ülkelerden de oturum alma işlemlerimi tamamladım” diye konuşmuştu.

DİPLOMADAN SONRA TÜRKİYE'YE DÖNECEK

Üniversite mezuniyetini tamamlayarak diplomasını aldıktan sonra Türkiye'ye döneceğini belirten Peker eşi için de şu ifadelerde bulunmuştu;

"Ben saygıdeğer eşimle ne savaşlardan çıkaracak bu günlere geldik. Bizi üzmek için yapılan bu haberler hem bana hemde saygıdeğer eşime ancak tatbikat olur."

UMUDUN BİTTİĞİ YERDEYİM

Sosyal medya hesabından bir video da yayınlayan, yalnız başına bir masada oturan Sedat Peker, "Umudun bittiği yerdeyim" şarkısını dinliyor.

"BİR KOCAYA BABAYA SÖYLENMEMESİ GEREKEN TÜM İĞRENÇLİKLER YAPILDI"

Paylaşımına "Bu yazdıklarım sadece kanuni olarak haklarımı arayacağımla ilgilidir' notunu iliştiren Sedat Peker şunları yazmıştı:

"Yaşıtlarım ve benden çok genç kardeşlerimden tek isteğim gelecek zamanlarda yaşanacak olaylarla ilgili değerlendirme yapılırken ‘’Biz bu günlere şahit olduk. Bu adama yapılmaması gereken tüm iğrençlikler yapıldı. Bir insan evladına, bir kocaya, bir babaya söylenmemesi gereken tüm iğrenç sözler söylendi. Biz bu olaylara şahit olduk.’’ diyerek bu yaşananları dost sohbetlerinde mutlaka söyleyin ki gelecekte yaşanacakların muhakemesi toplum tarafından adil bir şekilde yapılabilsin."

EŞİ ÖZGE PEKER'İN PAYLAŞIMI

Sedat Peker'in eşi Özge Peker ile boşandıkları yönünde de haberler çıkmıştı. Peker'in ardından eşi Özge Peker de sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanladı. Özge Peker'in instagramından yaptığı paylaşım şöyle: