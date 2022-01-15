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Şef Mehmet Yalçınkaya, eski yarışmacısı Tunahan'a iş teklif etti

Şef Mehmet Yalçınkaya, eski yarışmacısı Tunahan'a iş teklif etti

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya, elendikten sonra işsiz kalan eski yarışmacı Tunahan'a iş teklif etti.

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Eren ve Hasan'ın kıyasıya mücadele ettiği finalde eski yarışmacılar arasında eğlenceli anlar yaşandı.

YALÇINKAYA'DAN TUNAHAN'A TEKLİF
Elenen yarışmacılarla tek tek sohbet eden şefler, Tunahan Ak'a söz hakkı verdi. Eğlenceli halleriyle tanınan Tunahan ise "Ben işe falan girmedim. Bana hiç iş teklifi gelmedi, anlamadım bunu. İşsizim, 27 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. Bunu da bildireyim. Bir YouTube kanalı açtım. Oraya videolar çekiyorum" dedi. Tunahan'ın sözleri üzerine konuşan Mehmet Yalçınkaya, "Sana iş teklifi gelmedi mi? Benimle çalışırsın" ifadelerini kullandı.

Tunahan Ak, büyük teklife "Şefim benim evim oraya uzak" sözleriyle karşılık verince, Mehmet Yalçınkaya, "Ben iş teklifimi yaptım" diyerek konuyu kapattı.

Etiketler masterchef türkiye mehmet yalçınkaya masterchef tunahan iş teklifi
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