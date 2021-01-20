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  3. 20 Ocak 2021 15:11

Seferin Kızı dizisinde bir ayrılık daha!

Star TV ekranlarında yayınlanan Seferi Kızı dizisinde sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün veda etmesinin arsından Uraz Kaygılaroğlu da diziden ayrılıyor.

Seferin Kızı dizisinde bir ayrılık daha!
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Başrollerinde Engin Akyürek'in rol aldığı Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle diziyi bırakması hayranlarını üzerken yerine Engin Akyürek'le Kara Para Aşk dizisinde başrolleri paylaşan Tuba Büyüküstün getirildi. Sefirin Kızı dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi.

VEDASI ÖNE ÇEKİLDİ
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uraz Kaygılaroğlu'nun yaklaşık 2 ay sonra Sefirin Kızı dizisinden ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak dizide yepyeni bir hikaye başlayacağı için planlanan ayrılık öne çekildi. Gediz Işıklı karakterine hayat veren Kaygılaroğlu, diziye 1-2 bölüm içinde veda edecek.

Seferin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün yerine gelen isim belli olduSeferin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün yerine gelen isim belli oldu

 

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