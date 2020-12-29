Sefirin Kızı dizisinde ayrılık

Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, dün akşam 34. bölümüyle Star TV'de ekrana geldi. Dizinin büyük bir ilgiyle izlenen son bölümünde bir de veda sahnesi yaşandı.

DİZİDEN AYRILDI

Sahra ve Gediz'in yeni başlayan aşkı Nare ve Sancar'ın aşkının önüne geçmeye başladı. Ancak ilişkileriyle herkesi ekrana kilitleyen çiftten kötü haber geldi ve Sahra hayatını kaybetti. Diziye sonradan dahil olan Deniz Işın da dün akşam yayınlanan bölümle senaryo gereği ölerek kadrodan ayrılmış oldu.

"EFSANE BİR YOLCULUKTU"

Dizi setinde çektirdikleri pozları Instagram hesabından yayınlayan Işın, veda paylaşımında "Benim için efsane bir yolculuktu. Sahra olmak, olmaya çalışmak niyetiyle gittiğim yerde bir de üstüne çok şey öğrendim ve çok güzel bir sürü insan kazandım. Çok teşekkürler" dedi.