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  3. 26 Ağustos 2019 11:21

Selahattin Özdemir yoğun bakımda

Mersin'de kalp krizi geçiren arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), yoğun bakıma alındı. Özdemir'in durumunun kritik olduğu bildirildi.

Selahattin Özdemir yoğun bakımda
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Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Selahattin Özdemir, ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemede kalp krizi geçirdiği saptanan Özdemir, acildeki müdahalenin ardından cerrahi yoğun bakım ünitesine alındı. Aslen Adanalı olan Selahattin Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

20'nin üzerinde albüm yapan Özdemir, arabesk müzikseverlerin karşısına 1982 yılında çıkmış, 'Yaşarken Ölenler', 'Sensiz de Olur', 'Aramızda Sıra Dağlar' gibi parçaları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı.

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