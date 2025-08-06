Selami Şahin hastaneye kaldırıldı
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Türk müziğinin efsane isimlerinden olan Selami Şahin apar topar hastaneye kaldırıldı.
Yaz tatili için Çeşme'de bulunan ünlü isim sevenlerini korkuttu. Düşüp sağ kolunu inciten Selami Şahin apar topar hastaneye kaldırıldı.
2013 yılında katıldığı Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Derya Erdem, hastanede Şahin'le karşılaşıp fotoğraf çekindi.
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