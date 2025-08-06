Selami Şahin hastaneye kaldırıldı

İki ailenin laf atma kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var

''Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum''

Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Bir yanda sıcaklar diğer yanda yağmur var