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Selami Şahin sessizliğini bozdu: ''Bana tuzak kurdular''

Selami Şahin sessizliğini bozdu: ''Bana tuzak kurdular''
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Geçtiğimiz günlerde sokak ortasında kadınlarla samimi şekilde görüntülenen ünlü sanatçı Selami Şahin, kendisine tuzak kurulduğunu belirterek, konunun yargıya taşındığını söyledi.

Usta sanatçı Selami Şahin'in yoldan çevirdiği kadınları elinden tutarak ofise davet ettiği ileri sürülen görüntüler, magazin camiasının gündemine oturmuştu. Haftalar sonra basın mensuplarıyla karşılaşan Selami Şahin, yoğun bir tempoda çalıştığını ve yeni şarkılarının yolda olduğunu söyledi.

"TUZAK KURDULAR, DAVALIK OLDUK"
Kadınlarla çıkan görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozan Selami Şahin, "Bana tuzak kurdular, böyle bir şey yok tabi. Allah büyüktür ona havale ediyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum, mahkemelik olduk. Beni çekemeyen insanlar olmuştur, onlar yapmıştır. Kamerayı falan her şeyi onlar hazırlamış. Ben sanatçıyım ve halkın sevgisiyle varım. Bana 'merhaba' dediklerinde havalara girmem ve konuşurum. Fotoğraf çektirmek istediklerinde de kabul ediyorum. Şimdi her şeyi iptal ettim. Fazla mütevazi olma öyle zannederler sonra. Onun için yeter artık. ben her şeyi halkın sevgisine ve kalbine bırakıyorum. Böyle bir şey yok. Ben herkesle konuşuyorum. Çok kırıldım o yüzden de artık pek ortalığa çıkmıyorum. Mütevazi olduğumda yaptıkları şeye bak" dedi.

"ARTK HAYRANLARIMI OFİSE DAVET ETMİYORUM"
Hayranlarını ofise davet ettiği iddiasını da kesin bir dille yalanlayan Şahin "Hayır, öyle bir şey yok. Hayranlarım bana 'bir kahve içelim' dediğinde ofise geçiyorum, dilerseniz gelin diyorum. Ofise çalışan 6-7 kişi var. Kafede olmak istemediğim için kahve teklifi edenlere gelin ben ikram edeyim derdim ama artık bitti. Şimdilik 3 kişi tespit edildi, onlarla davalığız" şeklinde konuştu.

Etiketler selami şahin etiler tuzak
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