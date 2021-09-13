Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca'dan karşılıklı zeybek

Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca Bodrum'da 40 yıllık arkadaşlarının oğlunun düğününde karşılıklı zeybek oynadı.

Dillere destan düğün Bodrum'da Ortaken'te yapıldı. Bodrumluların yoğun ilgilsininde olduğu düğün 3 gün 3 gece sürdü. Düğünde develerle kız evine gidildi ve kazanlarla yemek pişirildi.

Düğüne sanat ve siyaset dünyasından bir çok isim katıldı.

Aylin Keleş-Murat Muslu çiftinin düğününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telgraf ve çelenk gönderirken, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de bizzat katılıp davetlilerle pistte oyun oynadı…

Tamarisk Otel’in sahibi Sevilay-Faik Muslu çiftinin ev sahipliğini yaptığı düğünde Özgür Özel, genç çifti tebrik ederken davetlilerin isteğini kıramayarak zeybek oynadı. “Ben oyun oynamayı bilmem. Kendi düğünümde bile o kadar kötü oynadım ki… Kendi düğünümden sonra ilk kez bu düğünde oynuyorum” diyerek piste çıkan Özel, Bodrumlular ile kısa süre karşılıklı oynadı…

Gecenin yıldızları ise Kurtlar Vadisi’nde Çakır ve Aslan Bey olarak birlikte rol alan Oktay kaynarca ve Selçuk Yöntem’di… 40 yıllık arkadaşları Faik Muslu’nun oğullarının düğününde aileyi yalnız bırakmayan ünlü oyuncular davetlilerin yoğun tezahüratları sonrası piste çıktılar…

Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca karşılıklı yöreye has Kerimoğlu zeybeğini oynadılar. Selçuk Yöntem dizini yere vurarak oyunun tüm figürlerini sergilerken, Oktay Kaynarca sadece oyunuyla değil yaptığı esprilerle de davetlileri kahkahaya boğdu.

Düğün eğlencesi pandemi koşulları çerçevesinde 24.00’de sona ererken Bodrumlular “Çakır ve Aslan Bey'in yıllar sonra buluşması bizim düğüne kısmet oldu” dediler. Bodrumlular, ünlü oyuncularla gece sonunda bol bol fotoğraf çektirdiler.