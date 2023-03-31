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Selen Görgüzel'den TikTok çıkışı: Ahlaki değerler açısından...

Selen Görgüzel'den TikTok çıkışı: Ahlaki değerler açısından...
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Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra pozlarıyla ve danslarıyla gündeme gelen Selen Görgüzel’den "TikTok kapatılsın" yorumu geldi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Selen Görgüzel, sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da çok konuşulan isimlerden biri. Senarist Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra çeşitli açıklamalarla gündeme gelen ünlü isim şimdi de TikTok karşıtlığıyla dikkat çekti.

Selen Görgüzel’den TikTok çıkışı sosyal medyada gündeme geldi. 2. SAyfa'da yer alan habere göre; seksi pozlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı "TikTok’un kapatılmasını istiyorum" dedi ve şunları söyledi:

 "AHLAKİ DEĞERLER AÇISINDAN..."
"Ahlaki değerler açısından ivedilikle kapatılmalı. Hatta ve hatta bakın bunun için çok tepki toplayacağım sosyal medya paylaşımları da aynı televizyondaki RTÜK gibi bir kurul tarafından incelenmeli. Herkes istediğini paylaşamamalı.“

Etiketler Selen Görgüzel tiktok kapatılma
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